ترمب لأمير قطر: لابد من بقاء مجلس التعاون قويا ومتحدا

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شدد لأمير قطر على بقاء مجلس التعاون "قويا ومتحدا".

وأضاف البيت الأبيض في بيان بخصوص الاتصال بين ترمب وأمير قطر أن الرئيس الأميركي شدد كذلك على أهمية محاربة مجلس التعاون للإرهاب.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، قد أبلغت الاثنين، بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والإتفاقيات الدولية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي، إن اعتراض المقاتلات القطرية هدد الطائرتين، مضيفا أن قطر لم تصدر أي تحذير عن استخدام المسار الجوي، كما قال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي إننا نملك أدلة على تعمد قطر اعتراض الطائرتين.

واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية، وتدرس الهيئة الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو والمنظمات الأخرى ذات الصلة.