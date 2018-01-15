شاهد.. مسلم يقسم على القرآن كوزير تعليم بولاية أميركية

أصدرت ولاية فيرجينيا الأميركية قراراً بتعيين أول وزير مسلم من أصول باكستانية في سابقة من نوعها، ليتولى حقيبة التعليم في الولاية.

ويظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام الوزير المسلم، عاطف قرني، بأداء القسم الدستورية واضعاً يده على المصحف الشريف أمام حاكم فرجينيا المنتخب، رالف نورثام، الاثنين، ليشرف على السياسة التعليمية ودعم مدارس الولاية، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي.

وذكرت صحيفة "ريتشموند تايمز" الأميركية، أن الأميركي المسلم أول مسلم يتسلم منصبا وزاريا فيها.

ووفقاً للصحيفة، فقد عمل الوزير الديمقراطي قرني مدرساً للرياضيات في مدرسة بيفيل المتوسطة بالولاية، قبل أن يخدم في مشاة البحرية الأميركية برتبة رقيب.

يوم تاريخي في ولاية فيرجينيا حيث قام عاطف القرني بأداء القسم على القرآن الكريم ليصبح وزيراً للتعليم في تلك الولاية،،و هو أميركي من أصول باكستانية

Historic day In Virginia as Atif Qarni was sworn the on holy Quran to become the next secretary of education. pic.twitter.com/TQbYvHFu3r — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) January 15, 2018

فيما قال عنه حاكم الولاية نورثام: "من المهم أن يكون لدينا سكرتير للتعليم في الولاية يفهم المناهج والفصول الدراسية من الروضة حتى الثانوية جيدا، ولديه رؤية حول كيفية تطوير التعليم".

يذكر أن قرني من مواليد 1978، هاجر من مدينة كراتشي الباكستانية، مع عائلته في سن العاشرة، ونشأ في باركفيل، ميريلاند، قبل أن ينتقل إلى ماناساس، فرجينيا في عام 2005.