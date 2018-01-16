رئيس الصين يطالب ترمب بتهدئة التوتر مع كوريا الشمالية

ذكرت وسائل إعلام صينية أن #الرئيس_الصيني، شي جين بينغ، أبلغ نظيره الأميركي، #دونالد_ترمب، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، بضرورة استمرار تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن شي قال إن وحدة المجتمع الدولي بشأن هذه القضية أمر بالغ الأهمية.

ويجتمع مسؤولون كبار من 20 دولة في فانكوفر بكندا، الثلاثاء، لعقد قمة بشأن الحد من طموحات #كوريا_الشمالية النووية، في مسعى لزيادة الضغوط الدبلوماسية والمالية على #بيونغ_يانغ للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وفي شأن منفصل، قال شي إنه تناول كذلك في الاتصال الهاتفي مع ترمب القضايا التجارية.

وأضاف أن الصين ستزيد من فتح أسواقها بغية رفع مستوى التعاون التجاري مع الولايات المتحدة.