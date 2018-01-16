رغم انتقادات ترمب.. افتتاح سفارة أميركا الجديدة في لندن

تقرر افتتاح السفارة الأميركية الجديدة في #لندن للجمهور. وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد انتقدها الأسبوع الماضي، قائلا إن ثمنها مرتفع للغاية، وإن موقعها سيئ.

السفارة التي تقع في حي ناين إلمز الصناعي السابق، ستفتح أبوابها للجمهور، اليوم الثلاثاء، لتحل محل مقر السفارة القديم في ساحة غروسفينور سكوير التي ارتبطت لفترة طويلة بالوجود الأميركي في المملكة المتحدة، وقد تم بيع هذا المبنى.

ويقول مسؤولون أميركيون إن تحديث منظومة الأمن في المبنى القديم كان سيتكلف مئات الملايين من الدولارات لتصل إلى المعايير الحديثة.

وغرد الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي قائلا، إنه لن يقدم إلى لندن لافتتاح السفارة الجديدة، لأنها بمثابة "صفقة رديئة"، ملقيا باللوم على سلفه باراك #أوباما، رغم أن المشروع بدأ إبان إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.