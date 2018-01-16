منظمة: تضارب مصالح غير مسبوق في إدارة ترمب

كشفت مجموعة مراقبة سياسية في تقرير صدر، الثلاثاء، أن 64 جهة منها مجموعات تجارية وحكومات أجنبية فضلا عن مرشحين جمهوريين وغيرهم أقاموا أو نظموا مؤتمرات ومناسبات في عقارات مرتبطة بالرئيس الأميركي #دونالد_ترمب خلال عامه الأول في السلطة.

وقالت مجموعة " #بابليك_سيتيزن"، وهي مجموعة غير حزبية، في التقرير إن هذه الترتيبات مثلت "تضارب مصالح غير مسبوق"، لأن ترمب يشرف على الحكومة الاتحادية، ولم يتخل عن العقارات التي يملكها أو التي تحمل اسمه.

وأعلن ترمب قبل فترة وجيزة من توليه السلطة العام الماضي أنه سيسلم إدارة إمبراطورية أعماله العالمية لابنيه دونالد وإريك، وينقل أملاكه إلى وقف لضمان عدم اتخاذه إجراءات كرئيس يمكن أن يستفيد منها بشكل شخصي.

وذكر العديد من المجموعات الخاصة والعامة التي تعمل على مراقبة الأخلاقيات، أن الرئيس كان عليه أن يمضي إلى أبعد من ذلك ويتخلى عن أصوله التي قد تسبب تعارض المصالح.

وانضمت "بابليك سيتيزن" إلى 17 محاميا ديمقراطيا في مقاضاة إدارة الخدمات العامة الأميركية بسبب وثائق تتعلق بتأجير مؤسسة ترمب عقارات للحكومة الأميركية في عام 2013.

وتظهر تسجيلات لجنة الانتخابات الاتحادية، التي تقضي لوائحها بضرورة الإفصاح عن أوجه الإنفاق على الحملات فيما يزيد على 100 دولار، أن 24 مجموعة تدعم مرشحين للكونغرس عقدت مؤتمرات أغلبها لجمع المال في عقارات تخص ترمب، وجميعهم كانوا جمهوريين.