ترمب يطلب فحصاً لذهنه.. والطبيب يؤكد"جيناته رائعة"!

بعد أن طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إثر بعض الانتقادات الإعلامية التي طالته، منتقصة من قدراته العقلية، خضوعه لفحص في "الإدراك"، أعلن طبيب البيت الأبيض الثلاثاء أن البيانات الصحية للرئيس تشير إلى أنه من المتوقع أن يبقى بصحة جيدة طيلة مدة ولايته الرئاسية، وأنه لا يعاني من أي خلل في الإدراك.

وقال نائب الأميرال الطبيب روني جاكسون في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن ترمب "لديه جينات رائعة وقد خلقه الله على هذا النحو".

كما أكد الطبيب العسكري أن ترمب الذي كان هدفا لموجة تكهنات طالت

صحته الذهنية، هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته "جيدة للغاية".

وأضاف طبيب الرئيس الأميركي "أعتقد أنه رأى في الخضوع للفحص الطبي فرصة لوضع حد لبعض من ذلك"، وتابع قائلاً "أعتقد أنه لم يكن قلقا على الإطلاق من أن يكون لديه ما يخفيه".

وأوضح جاكسون أن الفحص أجري باستخدام تقييم مونتريال للإدراك، وجاءت نتيجته 30/30.

إلى ذلك، شدد الطبيب على أن ترمب "ليست لديه أية مشاكل إدراكية أو عقلية على الإطلاق"، مضيفاً أنه على حد علمه المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس لفحص طبي كهذا خلال ولايته.