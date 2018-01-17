تيلرسون: واشنطن تريد حلا دبلوماسيا لأزمة كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، إن بلاده تسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية مع #كوريا_الشمالية، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان #البيت_الأبيض يدرس شن عمل عسكري محدود ضد بيونغ يانغ.

وكان تيلرسون يرد على تقارير ذكرت أن بعض مسؤولي إدارة الرئيس دونالد #ترمب يطالبون بعمل عسكري "يدمي أنف" كوريا الشمالية، وتحدث وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي في مدينة فانكوفر على الساحل الغربي لكندا عقب اجتماع مع مسؤولي دول حليفة لواشنطن.

وشددت قمة مجموعة فانكوفر، التي حضرتها 20 دولة، على الحاجة إلى الدبلوماسية، لكن تيلرسون قال إن كوريا الشمالية لم تظهر نفسها حتى الآن "كشريك تفاوضي يتمتع بالمصداقية".

وأضاف أن المحادثات بين #الولايات_المتحدة وكوريا الشمالية ستتطلب "وقفا مستمرا" لسلوك التهديد الذي تتبعه #بيونغ_يانغ.

ورفض تيلرسون التحدث حول ما إذا كان ترمب تحدث إلى كيم جونغ أون هاتفيا بشكل مباشر.