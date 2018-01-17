شاهد ترمب تحت ضغط الأسئلة يؤكد: أريد مهاجرين من كل مكان

بعد الزوبعة التي خلفها ما نسب إليه من أوصاف مسيئة بحق هايتي ودول إفريقية، واستعماله لعبارة "حثالة" في وصفه لتلك الدول، بحسب ما نقل عنه حاضرون لاجتماع عاصف عقد الأسبوع الماضي في البيت الأبيض حول ملف المهاجرين، يبدو أن الرئيس الأميركي تراجع فجأة الثلاثاء، أو تحت ضغط أسئلة الصحافيين الملحة.

فخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي بعد أن ألح عليه أحد الصحافيين سائلاً إن كان يريد مهاجرين من النرويج، "أريد مهاجرين من كل مكان".

وفي حين كرر الصحافي ضغط أسئلته، سمع ترمب يقول له بشكل حازم: "اخرج".

Asked if he wants more immigrants to come from Norway, President Trump says he wants them "to come in from everywhere."



He then directs the press to leave: "Out." pic.twitter.com/NXqp6rZ4c4 — NBC News (@NBCNews) January 16, 2018



يذكر أن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين كان قال الأسبوع الماضي إن ترمب كرر استخدام كلمة "حثالة" وعبارات أسوأ بكثير، حين تحدث بمعرض ملف المهاجرين، عن دول إفريقية وهايتي الواقعة في منطقة الكاريبي، في حين نفى ترمب بشكل مطلق تفوهه بعبارات مماثلة، مقراً أن الاجتماع كان قاسياً.

وجاءت تصريحات ترمب التي أدلى بها في #البيت_الأبيض في الوقت الذي كان السيناتور الديمقراطي ديك دربين، والسيناتور الجمهوري لينزي غراهام يطلعانه فيه على مشروع قانون جديد للهجرة، أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.

يشار إلى أن ترمب جاهر أكثر من مرة بعزمه منع دخول المهاجرين، وبناء جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، بدافع الحد من الجريمة وتجارة المخدرات، فضلاً عن منح الأميركيين فرص عمل بشكل أوفر.