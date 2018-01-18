ترمب يعارض نتنياهو.. "لن ننقل سفارتنا للقدس خلال عام"

نفى الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الأربعاء، ما تردد عن نقل السفارة الأميركية في #إسرائيل إلى #القدس خلال عام، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد.



وقال نتنياهو وفقا لصحافيين يرافقونه في زيارته إلى الهند اليوم الأربعاء "تقييمي الراسخ أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعون .. خلال عام من الآن".

ورداً على سؤال عن هذا التصريح قال ترمب لرويترز في مقابلة إن ذلك ليس صحيحاً.

يذكر أن ترمب كان أعلن في السادس من ديسمبر القدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

وقال ترمب في حينه في كلمة ألقاها من البيت الأبيض: "وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكداً أن "لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها".

كما دعا جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الوضع الحالي في مدينة القدس، خاصة فيما يتعلق بالحرم الشريف."

