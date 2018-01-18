غموض بشأن ترؤس تيلرسون افتتاح سفارة أميركا بلندن

بدا وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، حذراً بشأن ما إذا كان سيترأس افتتاح #السفارة_الأميركية_في_لندن، الأسبوع المقبل.

نشر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، تغريدة على موقع "تويتر" الأسبوع الماضي تفيد أنه لن يأتي لحضور حفل الافتتاح الرسمي، لأن السفارة الجديدة اللامعة في حي صناعي سابق تمثل "استثماراً ضعيفاً".

ويمكن أن يحل #تيلرسون محل ترمب. وأكد تيلرسون للصحافيين في وقت متأخر من الأربعاء أنه سيقوم بزيارة تستغرق يوماً واحداً إلى #لندن الأسبوع القادم.

وأضاف أنه يقوم - عادة - بزيارة البعثات الدبلوماسية الأميركية عندما يزور دولة للانخراط مع الموظفين هناك، بيد أنه ليس لديه خط سير مفصل بعد.

وقال إن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، يجهز جدول الأعمال لزيارته، "لكني آمل في المرور على السفارة"، حسب ما أضافه تيلرسون.