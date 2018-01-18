ماذا قال ترمب عن وزنه والرياضة ووجبات البيت الأبيض؟

لا تتوقعوا أن يذهب الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إلى صالة الألعاب الرياضية، رغم نصيحة الأطباء.

وقال ترمب في مقابلة مع وكالة "رويترز" أمس الأربعاء إنه يمارس الكثير من التمارين الرياضية في ملعب الغولف وفي مجمع #البيت_الأبيض.

وذكر ترامب (71 عاماً) في المقابلة التي جرت في المكتب البيضاوي: "أمارس الرياضة.. أعني أمشي.. أفعل هذا وذاك.. أركض إلى المبنى المجاور.. أمارس الرياضة أكثر مما يعتقد الناس".

ويوم الثلاثاء، قال طبيب البيت الأبيض روني جاكسون إن #صحة_ترمب ممتازة بشكل عام، لكنه يحتاج لإنقاص وزنه، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة كثيرا.

وأشاد ترمب المعروف بحبه للوجبات السريعة بجاكسون الذي عمل مع رؤساء سابقين، لكن بدا محجما عن قبول اقتراح استخدام الصالات الرياضية في البيت الأبيض.

وقال ترمب: "يذهب كثيرون إلى الصالات الرياضية ويتدربون لساعتين وما إلى ذلك. رأيت هؤلاء.. ثم يجرون جراحة لتغيير الركبة وهم في الـ55 أو لتغيير مفصل الفخذ وهم يفعلون كل هذه الأشياء. أنا لا أعاني من هذه المشاكل".

وأبدى ترمب استعداده لتغيير نظامه الغذائي ربما بتناول كميات أقل من وجبات البيت الأبيض.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما وسلفه جورج بوش الابن من المولعين بممارسة التمارين الرياضية، لكن ترمب لا يمارس الرياضة بشكل يومي.

وكشف ترمب أنه يمارس الرياضة من خلال لعب #الغولف رغم أن الأمر لا يتعدى التنقل في أرجاء الملعب، مستخدما عربة الغولف. وأوضح ترمب أن المشي سيجعله يمضي وقتا أطول في الملعب "ولا أريد أن أضيع الوقت".

ويُعتبر ترمب من أصحاب الوزن الزائد، ويقترب كثيرا من السمنة إذ يبلغ طول 190 سنتيمترا ووزنه 108 كيلوغرامات.

وقال قبل أن يتفحص مراسلي "رويترز" ويصفهما بأنهما "من أصحاب القوام الممشوق" إن "معظمنا بوسعه أن يخسر بضعة كيلوغرامات".

وبالنسبة لقدراته العقلية، أشار ترمب إلى تصريح طبيبه بأنه اجتاز ببراعة فحصا للقدرات الإدراكية. واستغل الفرصة للهجوم على سابقيه أوباما وبوش وبيل كلينتون لأنهم لم يفعلوا شيئا لكبح تهديدات كوريا الشمالية.

وقال ترمب: "أظن أنهم جميعا أدركوا أن عليهم أن يتركوا الأمر لرئيس يسجل أعلى الدرجات في الفحوص (الطبية). ماذا يسعني أن أقول لك؟".

وأضاف أنه أبهر الفريق الطبي بأدائه على جهاز المشي الكهربائي في الآونة الأخيرة، بصرف النظر عما إذا كان يمارس الرياضة بانتظام أم لا.

كما أشار إلى أنه نجح من قبل في اتباع حمية غذائية لإنقاص وزنه. ومضى قائلاً: "أنا أؤمن جدا بالحميات الغذائية لأني شخص قوي كما تعرفون؟ أضرب كرة (الغولف) بقوة فتذهب بعيدا. أعني أنني قوي.. جسمانيا".

وفي سياق آخر، أكد ترمب أن "الذين يعدون الطعام في البيت الأبيض ممتازون لكن أظن أن بوسعهم أن يجعلوا الكميات أصغر وربما نستبعد بعض المكونات التي تساعد على السمنة.. لا مشكلة معي في هذا".