تيلرسون يجري محادثات بأوروبا حول إيران وسوريا

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الوزير ريكس تيلرسون سيسافر إلى أوروبا، الأسبوع القادم، حيث سيتوقف في لندن وباريس لإجراء محادثات بخصوص إيران وسوريا، قبل أن يتوجه إلى دافوس في سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، ثم يتوجه بعدها إلى وارسو.

وفي أول محطتين له، سيتطرق تيلرسون في مطلع الأسبوع المقبل مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، ولاحقاً الثلاثاء مع مسؤولين فرنسيين، إلى ملفات إيران وسوريا وليبيا وكوريا الشمالية وأوكرانيا.

ولم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، الخميس، ما إذا كان تيلرسون سيتوجه إلى المبنى الجديد للسفارة الأميركية في بريطانيا، لكنها أكدت أنه لن يكون هناك في هذه المرحلة "حفل" تدشين لمبنى السفارة الجديد.

وقالت: "لقد افتتحنا سفارتنا الجديدة مطلع الأسبوع"، أي الثلاثاء، لكن "موظفينا لا يزالون في (مرحلة) الانتقال من المبنى القديم إلى الجديد".

ويشارك تيلرسون مع الرئيس دونالد ترمب من الأربعاء إلى الجمعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، على أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي في 26 يناير/كانون الثاني إلى وارسو لعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين البولنديين.