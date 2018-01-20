ترمب يوقع قانوناً لتجديد مراقبة "الأمن القومي" للإنترنت

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه وقع مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأميركية للإنترنت دون إذن قضائي.

وقال ترمب على "تويتر" في إشارة إلى مشروع القانون الذي أجازه الكونغرس ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات: "وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية".

وأضاف ترمب في تغريدته أنه سيفعل كل ما هو صواب من أجل الدولة، وسيضع أمن المواطنين الأميركيين في المقدمة.