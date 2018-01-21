"تمثال الحرية".. مغلق حتى إشعار آخر

فوجئ السائحون الذين وصلوا، السبت، إلى متنزه باتري بمنطقة مانهاتن السفلى، على أمل اللحاق بمركب ينقلهم إلى تمثال الحرية في ميناء نيويورك، بأن المزار المهم للغاية مغلق بسبب وقف أنشطة الإدارة الأميركية.

وأعلنت إدارة المتنزه الوطني بعد ظهر الجمعة أنها ستغلق المزار التاريخي وجزيرة إيليس المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق تمويل بحلول منتصف ليل الجمعة، لكن يبدو أن الرسالة لم تصل إلى الجميع.

وأوقفت الحكومة الأميركية أنشطتها بدءاً من منتصف ليل الجمعة بعد أن فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل لاتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية جراء خلاف مرير بين الحزبين بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل لم يقر أعضاء بالكونغرس اتفاقاً بشأن ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة حتى 16 فبراير/شباط.

"المهاجرون" يعطلون إقرار الموازنة

وكان مشروع القرار بحاجة إلى موافقة 60 صوتاً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، إلا أنه لم يحصل إلا على موافقة 50 صوتاً فقط.

وعارض معظم أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين مشروع القرار بعد فشل جهودهم، لكي يتضمن حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين صغار السن الذين يطلق عليهم "الحالمون".

وفشلت المفاوضات في التوصل لاتفاق قبل انتهاء مهلة منتصف الليل، وأصبحت الحكومة بلا تمويل من الناحية الفنية بحلول منتصف الليل.

وتوقفت أنشطة الحكومة السبت مع حلول الذكرى الأولى لتنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.