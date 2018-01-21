البيت الأبيض: مشاركة ترمب في منتدى دافوس محل بحث

قال مايك مولفاني، مدير الميزانية في البيت الأبيض، السبت، إن سفر الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل صار محل بحث بعد وقف أنشطة الحكومة الاتحادية.

وكان ترمب ألغى رحلة إلى منتجعه في فلوريدا مطلع هذا الأسبوع بعدما تسبب خلاف في الكونغرس حول الميزانية في وقف نشاط الحكومة الاتحادية السبت.

وقال مولفاني: "الرئيس لن يذهب إلى فلوريدا، ونبحث (مسألة المشاركة في) دافوس من منظور الرئيس ومن منظور الحكومة على أساس يومي".

ودخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية حيز التنفيذ عند الساعة 00:00 (05:00 بتوقيت غرينتش) من السبت بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترمب.

ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقتا.