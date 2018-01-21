ترمب يصفع الديمقراطيين: لا يريدون سوى مزيد من المهاجرين

في جولة جديدة من التراشق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحزب الديمقراطي حول ملف المهاجرين، وجه ترمب سهامه الحادة في تغريدة الأحد إلى الحزب المنافس.

وقال عبر حسابه على تويتر، إن الديمقراطيين يريدون أن "يتوافد" المزيد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا دون أي تدقيق.

فيما عبر عن امتنانه لمشهد مكافحة الحزب الجمهوري، معتبراً أنهم يحاربون من أجل الجيش الأميركي وسلامة الحدود.

وأردف: "إذا استمر الجمود، على الجمهوريين الذهاب إلى 51% (الخيار النووي) والتصويت على ميزانية حقيقية طويلة الأجل"، في إشارة إلى مشروع الموازنة الأميركية.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2018

يذكر أن الإدارات الفيدرالية الأميركية كانت دخلت في إغلاق جزئي عند الساعة 00.00 (05.00 بتوقيت غرينتش) من يوم السبت بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول #الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد #ترمب.

ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقتا.

ودعا زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، السبت، إلى إجراء تصويت في شأن الموازنة الاثنين، في محاولة لإخراج الإدارات الفيدرالية من الشلل. وقال ماكونيل في بيان: "أؤكد لكم أن التصويت سيحصل الساعة 13:00 (06:00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة بإجرائه في وقت مسبق".

وكان المشرّعون قد فشلوا، الجمعة، في التوصل إلى اتفاق يمنع الشلل في الإدارات الفيدرالية.