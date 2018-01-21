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ترمب يصفع الديمقراطيين: لا يريدون سوى مزيد من المهاجرين

المصدر: دبي- العربية.نت
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في جولة جديدة من التراشق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحزب الديمقراطي حول ملف المهاجرين، وجه ترمب سهامه الحادة في تغريدة الأحد إلى الحزب المنافس.

وقال عبر حسابه على تويتر، إن الديمقراطيين يريدون أن "يتوافد" المزيد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا دون أي تدقيق.

فيما عبر عن امتنانه لمشهد مكافحة الحزب الجمهوري، معتبراً أنهم يحاربون من أجل الجيش الأميركي وسلامة الحدود.

وأردف: "إذا استمر الجمود، على الجمهوريين الذهاب إلى 51% (الخيار النووي) والتصويت على ميزانية حقيقية طويلة الأجل"، في إشارة إلى مشروع الموازنة الأميركية.

يذكر أن الإدارات الفيدرالية الأميركية كانت دخلت في إغلاق جزئي عند الساعة 00.00 (05.00 بتوقيت غرينتش) من يوم السبت بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول #الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد #ترمب.

ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقتا.

ودعا زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، السبت، إلى إجراء تصويت في شأن الموازنة الاثنين، في محاولة لإخراج الإدارات الفيدرالية من الشلل. وقال ماكونيل في بيان: "أؤكد لكم أن التصويت سيحصل الساعة 13:00 (06:00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة بإجرائه في وقت مسبق".

وكان المشرّعون قد فشلوا، الجمعة، في التوصل إلى اتفاق يمنع الشلل في الإدارات الفيدرالية.

كلمات دالّة

#الميزانية, #ترمب

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