مطالبة جمهورية بـ"الشيوخ" للتصويت على الموازنة الاثنين

دعا زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، السبت، إلى إجراء تصويت في شأن الموازنة الاثنين، في محاولة لإخراج الإدارات الفيدرالية من الشلل.

وقال ماكونيل في بيان: "أؤكد لكم أن التصويت سيحصل الساعة 13:00 (06:00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة بإجرائه في وقت مسبق".

وكان المشرّعون قد فشلوا الجمعة في التوصل إلى اتفاق يمنع الشلل في الإدارات الفيدرالية.

ودخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية حيز التنفيذ عند الساعة 00:00 (05:00 بتوقيت غرينتش) من السبت بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترمب.

ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقتا.

وتبادل الجمهوريون والديموقراطيون الاتهامات بتحمل مسؤولية الإغلاق، وقال الرئيس ترمب، السبت، إن الديمقراطيين يبدون اهتماماً أكبر بـ"اللاجئين غير الشرعيين" على حساب الجيش أو أمن حدود البلاد.