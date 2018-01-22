أميركا تحكم اليوم على إرهابي أخفى "نشاطاً خطيراً"

يصدر حكم قضائي الاثنين بحق رجل من أوهايو، أقرَّ بأنه خطط لقتل أفراد في الجيش الأميركي بعد تلقيه تدريباً في سوريا.

ومن المقرر أن يمثل عبد الرحمن شيخ محمود أمام محكمة فيدرالية في كولومبوس الاثنين.

وأظهرت وثائق المحكمة التي كشف عنها العام الماضي اعتراف عبد الرحمن بالذنب منذ أكثر من عامين بتهمة #الإرهاب.

ويطالب الادعاء العام القاضي بإصدار حكم بالسجن 23 عاماً بحق الرجل.

وقال الادعاء العام إن محمود حاول إخفاء نشاط إرهابي خطير.

كما أضاف سام شامانسكي، محامي محمود، أن الحكم بالسجن لفترة طويلة ليس ضرورياً.

وتابع المحامي أن محمود البالغ من العمر 26 عاماً جند آخرين عندما عاد إلى الديار، قبل أن يدرك "الطبيعة اللاأخلاقية وغير القانونية للأيديولوجيا الإرهابية".

وكان القاضي مايكل واتسون قد أجَّل النطق بالحكم يوم الجمعة إلى اليوم الاثنين دون بيان الأسباب.