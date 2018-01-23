مقتل طالبين بإطلاق نار داخل مدرسة أميركية

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

فتح طالب، الثلاثاء، النار داخل مدرسته الثانوية بولاية كنتاكي الأميركية، ما أسفر عن مقتل مراهقَين اثنين وإصابة 17 آخرين، قبل أن يتم اعتقاله ووضعه قيد الاحتجاز.

ويبلغ الطالب مطلق النار 15 عاماً، وقال حاكم الولاية مات بيفن إنه سيواجه تهمتَي القتل ومحاولة القتل، لافتاً إلى أن طالبة تبلغ 15 عاماً قُتلت، بينما أصيب طالب آخر بالرصاص وتوفي لاحقاً بالمستشفى.

كما أشار بيفن إلى أن جميع الضحايا مسجلون في المدرسة الثانوية، واصفاً ما حصل بأنه "مأساة هائلة".

وأصيب 12 شخصاً بالرصاص، وفق شرطة كنتاكي. كذلك أصيب خمسة آخرون بجروح وسط حالة الذعر التي تسبب بها إطلاق النار.

واندلع إطلاق النار مع بدء الدروس في المدرسة الواقعة ببلدة بينتون الصغيرة.

من جانبه، قال رئيس شرطة كنتاكي، ريك ساندرز: "بدأت الوقائع الساعة 07.57، عندما دخل طالب يبلغ من العمر 15 عاماً المدرسة الثانوية حاملاً مسدساً وبدأ إطلاق النار. وقد تم تسجيل أول اتصال (برقم الطوارئ) 911 عند الساعة 07.59".

وأوضح ساندرز أنه "عند الساعة 08.06، وصلت أولى فرق التدخل إلى المدرسة".

كذلك تحدثت وسائل إعلام محلية عن مشاهد ذعر، وهروب طلاب خارج المدرسة، بينما حاول ذووهم الاستعلام عنهم.

وقالت شيا طومسون التي سجّلت أولادها في هذه المدرسة لـ"أن بي سي"، إن الطلاب "دمروا الأسوار والبوابات من أجل الخروج".

ويُقتل أكثر من 33 ألف شخص سنوياً بالولايات المتحدة جراء عمليات إطلاق نار.