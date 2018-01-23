ترمب يوقع قانون تمويل الحكومة.. وينهي الإغلاق

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون تمويل الحكومة الأميركية حتى الثامن من فبراير لينهي إغلاقا للحكومة الفيدرالية استمر ثلاثة أيام. وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وكان مجلس النواب الأميركي حذا حذو مجلس الشيوخ، الاثنين، وأقرّ مشروع قانون مؤقتا للانفاق، ما يفتح الطريق أمام إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر ثلاثة أيام وتسبب به خلاف سياسي حاد بين الديموقراطيين والجمهوريين حول سياسات الهجرة.

ومشروع القانون المؤقت الذي يسمح بتمويل الحكومة الفدرالية حتى 8 شباط/فبراير ويُصادق أيضا على برنامج رعاية صحية للأطفال، سيسلك طريقه إلى البيت الابيض حيث من المتوقع أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترمب.

وأيد 266 عضوا بمجلس النواب قانون الإنفاق المؤقت مقابل 150، وذلك بعد ساعات على تخلي الديموقراطيين عن معارضتهم على الخطة بعد تقديم الجمهوريين ضمانات لهم حول تصويت متعلق بتشريعات على الهجرة في الأسابيع المقبلة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر الاثنين بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 8 فبراير شباط ليحال المشروع الآن إلى مجلس النواب.