الشيوخ يؤيد بالأغلبية تولي باول رئاسة المجلس الاحتياطي

وافق مجلس الشيوخ الأميريكي، الثلاثاء، بأغلبية 85 صوتاً مقابل 12 على تعيين جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في خطوة من المرجح أن تضمن استمرار السياسة النقدية.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد رشح باول (64 عاما) في نوفمبر/تشرين الثاني ليحل محل جانيت يلين على رأس البنك المركزي الأميركي.

والمحامي والمصرفي الاستثماري السابق، عضو بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي منذ 2012.

والقرار يمهد الطريق أمام باول ليحل محل الرئيسة الحالية جانيت يلين التي تنتهي ولايتها في فبراير/شباط المقبل.

وباختياره استبدال يلين يكون الرئيس الأميركي تخلى عن تركة أخرى من إرث سلفه باراك أوباما، ما يجعله أول رئيس منذ نحو 40 عاماً لا يعيد تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته.

والجمهوري البالغ من العمر 64 عاماً يتفق مع آراء الإدارة الأميركية بخصوص تخفيف القيود، لكن لا يعتقد أنه سيرفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة، وهو ما يعارضه ترمب.

وباول خبير مصرفي في الاستثمار وكشف عن ثروة خاصة تتراوح بين 20 و55 مليون دولار بعد نحو 10 سنوات من العمل في "كارلايل غروب" للاستثمارات المالية.