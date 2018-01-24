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من يستقبل ترمب في أول "زيارة دولة" منذ توليه الرئاسة؟

المصدر: واشنطن - وكالات
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية)
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وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دعوة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة #البيت_الأبيض هذا العام، بحسب ما أكد مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس"، أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر نفسه أن تاريخ هذه الزيارة لم يحدد بعد، إلا أن مسؤولا في البيت الأبيض أكد لوكالة "رويترز" أن الزيارة ستتم في أواخر ابريل/نيسان المقبل.

وأضاف المسؤول أن الزيارة ستشمل أول مأدبة عشاء رسمي يقيمها ترمب وزوجته ميلانيا، حيث مر العام الأول في رئاسة #ترمب دون استضافة أي عشاء رسمي.

كما ستكون زيارة #ماكرون أول "زيارة دولة" في عهد ترمب منذ وصوله إلى السلطة قبل عام.

من لقاء ترمب وماكرون بباريس في يوليو 2017 من لقاء ترمب وماكرون بباريس في يوليو 2017

والرئيسان اللذان سبق أن اجتمعا مرات عدة، تربطهما علاقات جيدة على الرغم من الخلافات الكثيرة، خاصة ما يتعلق بمسألة المناخ.

فالرئيس الفرنسي الذي كان أعرب عن أسفه لقرار نظيره الأميركي الخروج من اتفاق باريس للمناخ، أبدى صراحة أمله في أن يغيّر "صديقه" ترمب موقفه في الأشهر أو السنوات المقبلة.

وكان ماكرون أعد استقبالا كبيرا لترمب في باريس في 14 تموز/يوليو2017.

من عشاء ماكرون وترمب في برج ايفيل في يوليو 2017 من عشاء ماكرون وترمب في برج ايفيل في يوليو 2017

كلمات دالّة

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