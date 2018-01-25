ترمب: مستعد أن أدلي بشهادتي تحت القسم أمام مولر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء إنه مستعد للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وأضاف ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: "أنا أتطلع لها حقاً... سأدلي بها تحت القسم".

وكان ترمب قد أعلن سابقا أنه مستعد "مئة بالمئة" للقاء مولر المحقق الخاص والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي".

وينفي ترمب بشكل قاطع أن حملته تعاونت مع روسيا من أجل تقويض حملة منافسته #هيلاري_كلينتون.

وحتى الآن، أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى اثنين من العاملين في حملة ترمب، أحدهما هو مدير الحملة بول مانافورت.

وأقر اثنان آخران، أحدهما مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، مايكل فلين، بكذبهما على "اف بي آي" حول إجراء اتصالات مع مسؤولين مرتبطين بالكرملين.

وينطوي المثول أمام مولر بالنسبة إلى ترمب على مخاطر قانونية وسياسية، وهو ادعى بشكل مستمر أنه شخصيا ليس تحت التحقيق.

ويعتقد أن مولر يحقق أيضا فيما إذا كان ترمب أو مسؤولون من دائرته الضيقة قد سعوا إلى إعاقة سير العدالة، ما أثار تكهنات حول إمكان مقابلة المحقق للرئيس.