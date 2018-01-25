ترمب: نريد 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي

استعرض الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، خطته لمشروع قانون الهجرة، الذي سيروج له الأسبوع المقبل قائلاً إنه يريد 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي، مؤكداً انفتاحه على فكرة منح الجنسية للمهاجرين بشكل غير مشروع الذين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال.

وأكد ترمب أنه متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق مع #الجمهوريين والديمقراطيين في #الكونغرس، وهو ما يجد ترحيباً من الصقور الذين يسعون لتشديد القواعد بالنسبة للمهاجرين وسيحول في الوقت ذاته دون ترحيل نحو 700 ألف من "الحالمين".

وصرح ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بقوله: "أبلوغهم بألا يقلقوا. سنحل المشكلة. الأمر يرجع للديمقراطيين لكنهم ( #الحالمون) عليهم ألا يقلقوا".

ووعد الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية في 2016 بتشديد قواعد الهجرة. وفي سبتمبر/ أيلول أعلن أنه سينهي برنامج توفير الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم للولايات المتحدة بشكل غير قانوني والمعروف باسم ( #داكا)، والذي وضعه سلفه باراك أوباما، ما لم يصدر الكونغرس قانوناً جديداً.

ويحمي البرنامج في الوقت الراهن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من أصل لاتيني، من الترحيل ويقدم لهم تصاريح عمل.