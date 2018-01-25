واشنطن تؤكد مقتل 4 أميركيين في الاعتداء على فندق بكابول

قُتل 4 مواطنين أميركيين وأصيب 2 آخران بجروح في اعتداء نفذته حركة طالبان خلال نهاية الأسبوع الفائت ضد فندق "انتركونتيننتال" بكابول، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداء" الذي استهدف في عشرين يناير/كانون الثاني الجاري هذا الفندق الفخم في العاصمة الأفغانية.

وأسفر الهجوم على فندق إنتركونتيننتال في العاصمة كابول عن سقوط 20 قتيلاً على الأقل بينهم 13 أجنبياً.

وهناك 7 أوكرانيين وفنزويليان يعملان لشركة "كام اير" الجوية الخاصة وكازاخستاني وألماني في عداد القتلى الأجانب.

وبدأ الهجوم مساء السبت عندما أطلق المهاجمون النار عشوائياً على الموجودين في قاعة الطعام قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن قتلوا إما على الفور أو ذبحوا.

وأعلن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم في رسالة أكد فيها أن الفندق الفخم كان "مكتظا بغزاة أميركيين ومن جنسيات أخرى".

