ترمب: نطالب العالم بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

طالب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في الكلمة التي ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في #دافوس العالم بالعمل على منع #إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأكد ترمب أنه سيقوم بكل ما هو ضروري لمواجهة #الإرهاب وحماية المواطنين الأميركيين منه.

وأوضح أن #التحالف الدولي ضد داعش قد استعاد كافة الأراضي من التنظيم.

وأشار ترمب قائلا: "نستثمر في القطاع العسكري لجعل العالم أكثر أمنا".

وعن المهاجرين، أكد الرئيس الأميركي أنه سيقوم بضم أفراد الأسرة إلى عائلاتهم في الولايات المتحدة.

ترمب: الوقت مناسب للاستثمار في الولايات المتحدة

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في المؤتمر الاقتصادي، إن بلاده تشهد نموا اقتصاديا، وقد حصلت على ثقة رجال الأعمال والشركات.

وأضاف ترمب في كلمته، الجمعة، أن البطالة في أميركا قد وصلت إلى أقل نسبة منذ انتخابه رئيسا للبلاد.

وأكد أن الولايات المتحدة منفتحة على الأعمال، وأن الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم تقريباً.

وتابع ترمب أنه يعتقد أن الوقت الآن أصبح مناسبا للاستثمار في الولايات المتحدة.

وأوضح أن الولايات المتحدة دولة غير بيروقراطية، متعهدا بإزالة كافة التشريعات غير الضرورية.

ونوّه بأنه يعمل على خلق بيئة تجذب الاستثمارات من خلال التخفيض الضريبي، وإدخال إصلاحات على نظام التجارة الدولي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تجارة حرة ومفتوحة دون جهود الدول الأخرى.

وأكد دعمه للتجارة الحرة، لكنه أشار إلى أن التجارة الحرة يجب أن تكون منصفة وعادلة.

وأضاف ترمب أن الإصلاحات الضريبية كانت حلما لكثير من الأميركيين.