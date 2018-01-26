ترمب يتعهد بالاعتذار عن نشر مقاطع لليمين البريطاني

أعلن الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، أنه لم يكن يقصد أي إساءة لبريطانيا بإعادة نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين كانت قد نشرتها قيادية في #جماعة_يمينية متطرفة في بريطانيا، مؤكدا أنه سيعتذر إذا كان هؤلاء الأشخاص عنصريين.

وفي حديث لبرنامج "جود مورنينج بريتن" على قناة "أي.تي.في" التلفزيونية البريطانية، قال ترمب إنه لم يكن يعلم شيئا عن الجماعة، ووصف نفسه بأنه "أقل شخص عنصري يمكن مقابلته"، كاشفا أن إعادة نشر المقاطع في حسابه على " #تويتر" لم تكن نوعا من التأييد.

وأثار ترمب غضبا في بريطانيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني عندما أعاد نشر مقاطع فيديو معادية للمسلمين ودخل في جدل علني مع رئيسة وزراء بريطانيا، #تيريزا_ماي، التي انتقدته بسبب ما فعله.

وعند سؤاله إن كان سيعتذر عن إعادة نشر المقاطع، قال ترمب إنه إذا كانت الجماعة عنصرية فإنه سيعتذر.

وكانت جايدا فرانسين، نائبة رئيس حزب "بريطانيا أولا"، المناهض للهجرة، قد نشرت مقاطع فيديو لأشخاص مسلمين يضربون في أحدها مراهقا حتى الموت ويسخرون من صبي معاق في آخر، ويحطمون تمثالا مسيحيا في مقطع ثالث.



وواجهت العلاقات بين أمريكا وبريطانيا، التي وصفها ترمب بأنها "علاقة مميزة"، سلسلة من العثرات ليس فقط بسبب انتقاد ترمب لماي، لكن بسبب خلافاته مع رئيس بلدية لندن، صادق خان، وتصريحاته بشأن هجمات متشددة في بريطانيا.



وألغى ترمب رحلة للندن هذا الشهر لافتتاح سفارة جديدة قائلا إنه لا يريد أن يدعم صفقة سيئة اتفقت عليها إدارة الرئيس السابق، #باراك_أوباما، لبيع السفارة القديمة مقابل "فتات".



ووفقا لمصدر كبير في الحكومة البريطانية، فإن بعض البريطانيين يشعرون بالغضب من احتمال أن يزور ترمب البلاد. وإن من المتوقع أن تكون هناك احتجاجات كبيرة عندما يشرع في تلك الزيارة التاريخية.