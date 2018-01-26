شاهد ترمب يفاخر بأمواله من دافوس.. و"يجلد" الصحافة

انتظر المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في دافوس بسويسرا، كلمة الرئيس الأميركي بفارغ الصبر الجمعة.

وفي كلمته التي تناولت في جانب كبير منها بطبيعة الحال الشق الاقتصادي، شدد ترمب على أهمية التجارة الحرة والعادلة حول العالم.

وفي "لهجة ودودة" توجه #ترمب إلى دول العالم المشاركين في ما يوصف بـ "منتدى الأثرياء"، قائلاً: "نشكر كل من يستثمر أو يدخل ملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة أو العشرات فقط".

انتقاد لاذع للصحافة

إلا أن تلك اللهجة سرعان ما تغيرت عند تطرقه إلى الصحافة، إذ قال الرئيس الأميركي الآتي من عالم الأعمال، عندما سأله مدير الجلسة الحوارية ما هي الخبرات التي تعلمها، والتي مهدت له الطريق ليصبح رئيساً: " لطاماً كنت ناجحاً في مراكمة الأموال".

وتابع مفاخراً:" حتى عندما كنت أبرم صفقة وتفشل، كنت قادراً على تحصيل الأرباح، وهذا ما أعطاني مصداقية".

إلا أنه أضاف: "كرجل أعمال كنت أعامل دوماً بحفاوة ولطف من قبل الصحافة، إلى أن خضت غمار السياسة، فاكتشفت عندها إلى أي حد يمكن للصحافة أن تكون دنيئة وشريرة، وغير صادقة".

كما لفت ترمب إلى أنه لم يشهد يوماً على وصول رجل أعمال إلى منصب الرئيس، معتبراً أن التاريخ كان يثبت أن رجال الأعمال لا يمكن أن يكونوا رؤساء.

وكان ترمب عرض خلال كلمته الجمعة في #دافوس "صداقة وشراكة الولايات المتحدة للعالم، قائلاً "إن شعار أميركا أولاً لا تعني أميركا وحدها".

وأضاف "أن العالم يشهد انبعاث أميركا قوية ومزدهرة، منفتحة على الأعمال"، معتبراً أن بلاده أضحت قادرة على المنافسة مرة أخرى.

وقال ترمب لجمهور من السياسيين وقادة الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد إن الولايات المتحدة أضحت أكثر جاذبية من أي وقت مضى للاستثمار الأجنبي فى ظل رئاسته وخلال عام واحد فقط.