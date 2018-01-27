أول خطاب لترمب عن الاتحاد.. هؤلاء الحضور ومُقاطع واحد

كشف مسؤول في #الكونغرس أن أكثر من عشرين مهاجرا دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي سيحضرون أول خطاب يلقيه الرئيس دونالد #ترمب عن حالة الاتحاد، الثلاثاء المقبل، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

وتأتي هذه الخطوة مع استعداد #البيت_الأبيض للكشف عن سياسته الجديدة لحل أزمة قوانين الهجرة والتي تتيح الحصول على الجنسية الأميركية لحوالي 1,8 مليون مهاجر يسمون بـ"الحالمين" الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وهم أطفال.

وسيتواجد ما لا يقل عن 23 حالما وحالمة في القاعات العامة في غرفة مجلس النواب بصفتهم ضيوفا للنواب الديمقراطيين، وفقا للائحة بالحضور قدمها الجمعة مساعد في الكونغرس.

وأعلن النائب الجمهوري كارلوس كوربيلو من فلوريدا، وهي ولاية تضم عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين، أنه سيصطحب أيضا معه حالما كضيف لحضور الخطاب.

وقال النائب عن كاليفورنيا الديموقراطي سكوت بيترز، إنه "يتشرف" بأن تكون ضيفته خلال خطاب #ترمب الحالمة كارين باهينا التي دخلت البلاد خلسة عبر الحدود مع #المكسيك عام 2001 وهي طفلة تبلغ 8 أعوام.

وتتمتع باهينا التي أنهت دراستها الجامعية بالحماية بموجب برنامج "داكا"، الذي يسمح للمهاجرين الشبان غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد وهم أطفال بالدراسة والعمل، إلا أن البرنامج تنتهي مهلته في 5 آذار/مارس.

وقال بيترز "مساهمون رائعون في مجتمعنا مثل كارين لا يجب أن يتم إجبارهم على ترك البلاد"، مضيفا "بدلا من ذلك يجب احتضانهم والاحتفاء بهم لأنهم جعلوا من الولايات المتحدة مكانا أفضل".

وبالإضافة إلى المهاجرين، ستتمثل أيضا في الخطاب المشاركات في حملة "أنا أيضا"، وهو الوسم على #تويتر وفيسبوك المتعلق بضحايا التحرش الجنسي من النساء اللواتي قررن كسر الصمت وكشف الاعتداءات التي تعرضن لها.

وسيصطحب 10 نواب على الأقل ضحايا تحرش جنسي كضيفات بحسب اللائحة، في الوقت الذي تحاسب فيه الولايات المتحدة المتورطين بأفعال كهذه.

وحده النائب الديمقراطي جون لويس أيقونة الدفاع عن الحريات المدنية في #أميركا قرر مقاطعة الخطاب بسبب استخدام ترمب للفظ خادش في وصفه الدول التي يأتي منها المهاجرون خلال اجتماع مع أعضاء الكونغرس.

ومع اقتراب مهلة انتهاء مفعول برنامج "داكا" يبذل أعضاء الكونغرس الجهود للتوصل إلى حل يرضي الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال وزير العدل جيف سيشنز، الجمعة، في خطاب في فيرجينيا "من أجل معالجة دائمة لقوانين الهجرة الخاصة بنا على الكونغرس أن يتحرك"، مضيفا "آن الأوان لإنهاء الفوضى وخلق نظام يخدم مصالحنا الوطنية".