هيلي عن شائعات علاقتها الغرامية بترمب: "مقرفة"

استنكرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بشدة، الشائعات التي سرت حول ارتباطها بعلاقة غرامية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفتها بأنها "بغيضة للغاية" و"مقرفة".

وتعود جذور هذه الشائعات إلى مؤلف كتاب "نار وغضب" مايكل وولف الذي ألمح في مقابلة بأن #ترمب كان على علاقة سرية مع امرأة وردت تفاصيل عنها في كتابه.

وقال وولف في كتابه إن هيلي إحدى النساء البارزات في إدارة ترمب كانت تعمل على تقديم نفسها كوريثة للرئيس.

وفي مقابلة مع مجلة بولوتيكو حول النساء في السلطة تم بثها إذاعيا، الخميس، عبر تطبيقات البودكاست، نفت هيلي الشائعات حول علاقتها الغرامية المزعومة مع الرئيس الأميركي.

وقالت "إنه أمر غير صحيح على الإطلاق"، وهو أمر "بغيض للغاية ومقرف".

كذلك ردت هيلي على ادعاءات وولف في كتابه بأنها كانت تمضي الكثير من الوقت الخاص مع الرئيس على طائرته الرئاسية وفي مكتبه في البيت الأبيض.

وقالت "كنت على متن الطائرة الرئاسية مرة واحدة، وكان هناك العديد من الأشخاص معنا عندما كنت موجودة".

وأضافت "يقول إني كنت أتكلم كثيرا مع الرئيس في مكتبه في #البيت_الأبيض حول مستقبلي السياسي. أنا لم أتكلم أبدا ولو مرة واحدة معه حول مستقبلي، وأنا لا أكون وحدي معه أبدا".

وعزت هيلي هذا النوع من الشائعات إلى التمييز الجنسي بين الرجل والمرأة من قبل "مجموعة صغيرة من الرجال" لا يشعرون بالارتياح تجاه نساء ذوات إرادة قوية.

وقالت "معظم الرجال يحترمون النساء، لكن هناك مجموعة صغيرة من الرجال الذين يشعرون بالامتعاض في حال قيامك فقط بوظيفتك ومحاولة القيام بها بشكل جيد وصادق. وهم يعتقدون أن الخيار الوحيد أمامهم هو تحطيم معنوياتك".

وأشارت حاكمة ساوث كارولينا السابقة التي دعمت خصم ترمب ماركو روبيو للترشح عن الحزب الجمهوري إلى أنها متفقة مع ترمب حول كل القضايا السياسية تقريبا.

وقالت "نحن نتوافق بشكل جيد جدا، وأنا أتفق مع كل شيء قام به تقريبا".