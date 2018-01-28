أميركا.. استقالة ملياردير جمهوري بعد اتهامات بالتحرش

أعلن الملياردير الأميركي، ستيف وين، أحد أهم مالكي كازينوهات القمار في الولايات المتحدة والعالم، استقالته، السبت، من منصبه كمسؤول للمالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعد معلومات نشرتها صحف تتهمه بالتحرش الجنسي على مدى عقود ونفى صحتها.

وتولى وين (76 عاماً) هذا المنصب في الحزب الجمهوري مع وصول الرئيس دونالد #ترمب إلى البيت الأبيض. وكان في السابق منافساً شرساً لترمب في عالم الأعمال قبل أن يتحول إلى حليف سياسي له لاحقاً.

من جهتها، ذكرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا رومني ماكدانيال، السبت في بيان، قبول استقالة وين من منصبه. وقد ناقشت ماكدانيال قضية وين مع ترمب، السبت، بعد عودة الرئيس من منتدى دافوس في سويسرا، وفق موقع "بوليتيكو" الإلكتروني.

كما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال أولاً، الجمعة، شهادة سيدة متزوجة تعمل في تقليم وطلاء الأظافر قالت إنه أجبرها على فعل غير لائق بعد وقت قصير على افتتاح كازينو له في لاس فيغاس في 2005، ثم دفع لها لاحقاً 7.5 مليون دولار كتسوية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها استجوبت عشرات الأشخاص الذين تحدثوا عن "وقائع لسلوك جنسي غير لائق لعقود" ليون، الشخصية البارزة في عالم القمار، وتشمل إمبراطوريته كازينوهات في ماكاو، وأحد أهم المتبرعين للحزب الجمهوري.

ونفى وين المعلومات واتهم زوجته السابقة إيلاين بالتحريض على إطلاق هذه الاتهامات بحقه كجزء من دعوى قضائية "مزعجة وقذرة" رفعتها ضده في سعيها لمراجعة تسوية طلاقهما.

وقال في بيان إن "فكرة أني قمت بالاعتداء على أي امرأة أمر منافٍ للعقل"، لافتاً: "نجد أنفسنا في عالم يمكن للناس فيه نشر ادعاءات بغض النظر عن الحقيقة، ويبقى أمام الشخص خيار تجاوز هذه الدعاية المهينة أو الانخراط في دعاوى قانونية تستمر سنوات".

كذلك نقلت الصحيفة عن موظفات سابقات أن إدراكهن لنفوذ وين وشغلهن أعلى الوظائف أجراً في لاس فيغاس أدى إلى شعورهن بالتبعية له والخوف عندما كان وين يطلب منهن شيئاً.

وأكدت شركة "وين ريزورتس" أو منتجعات وين، التي يعمل فيها 23 ألف شخص في العالم، في بيان أنها لم تتلق أي شكوى متعلقة بستيف وين.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي تطال فيها اتهامات بالتحرش الجنسي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مدرجة في البورصة. وقد تراجع سعر أسهمهما بنسبة 7.8% بعد نشر التقرير.