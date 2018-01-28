بعد تصريحاته المسيئة.. ترمب يوجّه رسالة للقادة الأفارقة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في بريد إلكتروني وجهه إلى القادة #الأفارقة، إن بلاده "تحترم كثيرا" الأفارقة، كما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأحد، بعد أسبوعين على موجة استياء ناجمة عن تصريحاته المهينة لدول إفريقية.

وفي الرسالة المؤرخة في 25 يناير/كانون الثاني الحالي والموجهة إلى قادة الدول المشاركين في القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي في اديس ابابا، الأحد والاثنين، أعلن ترمب أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيزور #إفريقيا في آذار/مارس للمرة الأولى منذ توليه مهامه.

وأكد مصدر في #الاتحاد_الإفريقي صحة الرسالة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد كريس ميد، وهو دبلوماسي أميركي لدى الاتحاد الإفريقي إرسال بريد إلكتروني من دون التعليق على مضمونه.

وتابع #ترمب: "تحترم الولايات المتحدة كثيرا الشراكة والقيم التي نتقاسمها مع الاتحاد الإفريقي ودوله ومواطنيه. أود أن أؤكد أن الولايات المتحدة تحترم كثيرا الأفارقة".

وأضاف: "يقاتل جنودنا جنبا إلى جنب لالحاق الهزيمة بالإرهابيين" و"نعمل معا لتوطيد التجارة الحرة والعادلة".

وخلال اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في المكتب البيضوي في 12 كانون الثاني/يناير استخدم ترمب عبارة "الدول الحثالة"، في إشارة إلى دول إفريقية وهايتي والسلفادور، بحسب وسائل إعلام وسيناتور حضر الاجتماع.

وكان ترمب الذي أثارت تصريحاته موجة استياء، دافع عن نفسه، مؤكداً أن "اللهجة التي استخدمتها خلال الاجتماع كانت قاسية لكنها ليست الكلمات التي تفوهت بها".

وقال ترمب في رسالته متوجهاً إلى القادة الأفارقة إنه "مسرور لاستقبال عدد منكم في البيت الأبيض".

في 13 كانون الثاني/يناير طالب سفراء 54 بلدا إفريقيا في الأمم المتحدة بـ"اعتذارات". وذكرت مصادر متطابقة أن الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي قد تتبنى خلال قمة اديس ابابا إعلانا مشتركا يدين تصريحات ترمب.