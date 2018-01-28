ترمب يدعو إلى "عمل حاسم" ضد طالبان بعد تفجير كابول

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليل السبت إلى القيام بـ"عمل حاسم" ضد طالبان بعد تبنيها أحد أكبر التفجيرات التي ضربت العاصمة الأفغانية كابول.

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ليل السبت، إلى القيام بـ"عمل حاسم" ضد طالبان بعد تبنيها أحد أكبر التفجيرات التي ضربت العاصمة الأفغانية كابول منذ سنوات، والذي أودى بحياة 95 شخصا، وأصاب 159.

وقال ترمب في بيان "أدين الهجوم الدنيء بتفجير سيارة في كابول اليوم خلّف عشرات القتلى من المدنيين الأبرياء وجرح المئات. هذا الهجوم الإجرامي يجدد عزمنا وعزم شركائنا الأفغان".

وأضاف "الآن على كل البلدان أن تقوم بعمل حاسم ضد طالبان والبنية التحتية الإرهابية التي تدعمها".

ووفقا لمسؤولين في وزارة الصحة الأفغانية، فقد أسفر تفجير كابول، عن 95 قتيلاً و159 جريحاً.

وانفجرت قنبلة مخبأة داخل سيارة إسعاف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة قرب سفارات أجنبية ومبانٍ حكومية في كابول.

وأعلنت حركة #طالبان مسؤوليتها عن الانفجار بعد أسبوع من إعلانها المسؤولية عن هجوم على فندق إنتركونتننتال في كابول أودى بحياة أكثر من 20 شخصاً من الأجانب والمواطنين.

وقبل ساعات، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان "من واجب كل الدول التي تدعم السلام في #أفغانستان أن تتخذ إجراءات حاسمة لوضع حد لحملة العنف التي تنفذها طالبان" التي أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء.

ولم يسم تيلرسون دولا محددة، لكن #واشنطن لا تزال تتهم #باكستان بالتساهل في شكل كبير مع المتمردين على غرار #طالبان الأفغانية وحلفائها في شبكة حقاني.

وندد الرئيس دونالد #ترمب بداية كانون الثاني/يناير بـ"أكاذيب" إسلام أباد و"ازدواجيتها" في موضوع مكافحة الإرهاب، متوعدا بتعليق مساعدات لهذا البلد تصل إلى ملياري دولار.

وأضاف #تيلرسون أن "استخدام #طالبان لسيارة إسعاف كسلاح لمهاجمة المدنيين هو فعل ازدراء غير إنساني بحق الأفغان وجميع من يعملون لإعادة السلام إلى البلاد، إضافة إلى كونه انتهاكا للقواعد الدولية الأساسية".