واشنطن: لن نتساهل مع داعمي طالبان بعد هجوم كابول

نددت الولايات المتحدة "بشدة" بالاعتداء الذي أسفر عن نحو مئة قتيل السبت في #كابول واستخدمت فيه سيارة إسعاف مفخخة، مؤكدة أنها "لن تتساهل أبدا مع من يدعمون المجموعات الإرهابية أو يوفرون ملاذا لها".

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان "من واجب كل الدول التي تدعم السلام في #أفغانستان أن تتخذ إجراءات حاسمة لوضع حد لحملة العنف التي تنفذها طالبان" التي أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء.

ولم يسم تيلرسون دولا محددة، لكن #واشنطن لا تزال تتهم #باكستان بالتساهل في شكل كبير مع المتمردين على غرار #طالبان الأفغانية وحلفائها في شبكة حقاني.

وندد الرئيس دونالد #ترمب بداية كانون الثاني/يناير بـ"أكاذيب" إسلام أباد و"ازدواجيتها" في موضوع مكافحة الإرهاب، متوعدا بتعليق مساعدات لهذا البلد تصل إلى ملياري دولار.

وأضاف #تيلرسون أن "استخدام #طالبان لسيارة إسعاف كسلاح لمهاجمة المدنيين هو فعل ازدراء غير إنساني بحق الأفغان وجميع من يعملون لاعادة السلام إلى البلاد، إضافة إلى كونه انتهاكا للقواعد الدولية الأساسية".