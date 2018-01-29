ترمب: أنا عبقري متزن.. وأغرّد من السرير

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه "عبقري متزن"، وإنه يتناول طعاماً جيداً ويغرد "من السرير أحياناً".

ورداً على سؤال لمحطة "أي تي في" التلفزيونية البريطانية بشأن صحته وبعض الآراء التي تقول إنه مختل عقلياً وغير لائق جسدياً، قال ترمب "أنا عبقري متزن".

وعندما سُئل عن تناول شطائر البرغر وشرب المياه الغازية، قال ترمب: "أتناول الطعام الجيد. حقاً من بعض أرقى الطهاة في العالم. أتناول الطعام الصحي، وأتناول بعض هذا الطعام أيضاً في بعض الأحيان. أعتقد أنني أتناول الطعام في الواقع بشكل جيد جداً".

وخلال المقابلة التي بُثت، الأحد، عندما سُئل عما إذا كان يُغرد وهو في السرير مُستخدماً هاتفه المحمول قال ترمب: "حسناً، أحياناً وأنا في السرير، وربما أحياناً وأنا أتناول طعام الإفطار أو الغداء أو أيا ما كان، لكن بشكل عام خلال الصباح الباكر أو المساء، فأنا مشغول جداً خلال اليوم".

وقال ترمب إنه يحظى بشعبية واسعة في المملكة المتحدة.

وعندما سُئل عن انتقاد بعض النساء له، قال إنه دعم المرأة، وإن نساء كثيرات يفهمن ذلك.

وقال إن النساء بشكل خاص أحببن دعمه فيما يتعلق بوجود جيش قوي، حيث إنهن يرغبن دائماً في الشعور بالأمان في وطنهن.

وقال ترمب إنه يحترم النساء بصورة كبيرة على الرغم من أنه عند الضغط عليه وسؤاله هل هو من مؤيدي الحركة النسوية رد بالنفي.

وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستُبرم اتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قال إنه سيفعل، كما قال إنه سيدرس البقاء في اتفاق باريس للمناخ، لكن يجب أن يكون اتفاقاً جيداً للولايات المتحدة.