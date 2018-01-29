تنحي المسؤول الثاني بـ FBI بعد انتقادات من ترمب

أعلن مصدر حكومي اليوم الاثنين أن الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفيدرالي #أف_بي_آي FBI ، الذي تعرض لانتقادات منذ أشهر من الرئيس دونالد ترمب، استقال من منصبه.

وتعرض #أندرو_ماكابي في الأشهر الأخيرة لانتقادات متكررة من قبل ترمب ومسؤولين جمهوريين يتهمونه بأنه قريب من الديمقراطيين.

واستقالة ماكابي فورية المفعول، لكن سيبقى اسمه على سجل موظفي الشرطة الفيدرالية حتى آذار/مارس لأسباب إدارية، كما ذكر المصدر لوكالة "فرانس برس".

أما قناة "أن. بي. سي. نيوز" فنقلت عن مصادر مطلعة أن أندرو مكابي تنحى من منصبه قبل أسابيع من موعد تقاعده المتوقع. وقالت "أن. بي. سي" إنه كان من المتوقع أن يترك مكابي الوكالة الاتحادية لإنفاذ القانون في مارس/آذار، لكنه سيكون في إجازة حتى موعد تقاعده.

وانتقد #ترمب علناً وزير العدل جيف سيشنز لعدم إقالته أندرو ماكابي عندما كان مديرا مؤقتا.

واتهم الرئيس ماكابي بأنه صديق للمدير السابق لـ"أف. بي. آي" جيمس كومي الذي أقاله. واتهم زوجة ماكابي بأنها على اتصال بهيلاري كلينتون منافسته السابقة في الاقتراع الرئاسي.