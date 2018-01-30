الشيوخ الأميركي يخفق في منع الإجهاض لأجنة عمرها 5 أشهر

أخفق #مجلس_الشيوخ الأميركي، بغالبيته الجمهورية، الاثنين، في فتح نقاش حول اقتراح قانون مثير للجدل يهدف إلى منع أي شكل من أشكال #الإجهاض بعد 20 أسبوعاً من الحمل.

وصوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريباً لصالح اقتراح كان سيضع القانون على جدول أعمال المجلس، لكن المعارضة الديمقراطية صوتت بالإجماع تقريبا ضده، الأمر الذي نسف الاقتراح. وكان من المفترض أن يحصل الاقتراح على ثلاثة أخماس الأصوات، أي 60 من أصل 100، إلا أن التصويت النهائي أعطى 51 صوتا مؤيدا مقابل 46 معارضا.

وكان ا#لجمهوريون يدركون أن الاقتراح لن يمر إنما هدفهم الحقيقي كان وضع عقبات أمام بعض الديمقراطيين المنتهية ولايتهم في ولايات أميركية محافظة، حيث السكان أقل تأييدا للإجهاض من سكان مناطق أكثر تقدما. انضم في نهاية المطاف، 3 ديمقراطيين فقط إلى الجمهوريين. ويذكر أن معركة التجديد النصفي في الكونغرس تنطلق في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وعبّر الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب مؤخرا عن دعمه للناشطين ضد الإجهاض عندما ألقى كلمة بواسطة الفيديو خلال التجمع السنوي المناهض للإجهاض، اعتبر فيها تصويت مجلس الشيوخ "مخيبا". ودعا إلى "الدفاع عن أولئك الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم".

وأعلن ترمب في بيان أن "تصويت مجلس الشيوخ يرفض الوقائع العلمية ويجعل الولايات المتحدة في خلاف مع العالم بأسره حيث توجد فقط 7 دول، من بينها الصين وكوريا الشمالية، تسمح بالإجهاض بعد 20 أسبوعا من الحمل". وطلب ترمب من أعضاء مجلس الشيوخ إقرار القانون الذي قال إنه "يحتفي بالحياة ويعززها ويحميها".

ويعود الحق في الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة الى قرار للمحكمة العليا صادر عام 1973 يحدد مدة الإجهاض بـ"قابلية حياة" الجنين وليس بعدد معين من الأسابيع مستندا إلى توافق طبي يحدد المدة من 24 إلى 28 أسبوعا.

وأفاد معهد غالوب في أيار/مايو 2017، أن 29% من الأميركيين يؤيدون حق الإجهاض في جميع الظروف، و50% منهم يؤيدونه في بعض الحالات، فيما يرغب 18% منهم بمنعه تماما.