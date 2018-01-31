ترمب واصفاً خامنئي بالدكتاتور: أقف مع الشعب الإيراني

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في أول خطاب له عن حالة الاتحاد، مساء الثلاثاء (بتوقيت واشنطن) فجر الأربعاء (بتوقيت غرينتش) إن الإدارة الجديدة اتخذت إجراءات سريعة لجعل الولايات المتحدة عظيمة لكل الأميركيين.

وفي رسالة "وحدة"، دعا ترمب كل الأميركيين بما فيهم الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى وضع خلافاتهم جانبا.

وخلال تطرقه إلى إيران، وصف المرشد الأعلى علي خامنئي بالدكتاتور، وقال "نقف مع الشعب الإيراني للحصول على حريته".

كما دعا الكونغرس الأميركي إلى معالجة العيوب الأساسية في الاتفاق النووي.

إلى ذلك، تطرق إلى كوبا وكوريا الشمالية، واصفاً النظام الحاكم في الدولتين بأنه من الأنظمة الدكتاتورية. ورجح الرئيس الأميركي أن "تشكل" كوريا الشمالية "قريبا جداً" تهديداً للأراضي الأميركية.

وقال إن "سعي كوريا الشمالية الخطر للحصول على صواريخ نووية يمكن أن يشكل قريبا جدا تهديدا لأراضينا. نحن نخوض حملة ضغط قصوى لتفادي حصول هذا الامر

رزمة من القوانين الجديدة بشأن الهجرة

أما في مسألة الهجرة، التي شغلت حيزاً كبيراً في الاعلام الأميركي مؤخراً ولا تزال، فلفت إلى أنه "يتم العمل على قوانين جديدة تتعلق بالهجرة والمهاجرين". وأكد أن التعديلات الجديدة على نظام الهجرة تنهي "التسلسل العائلي".

كما شدد على أن سياسة "الحدود المفتوحة" سمحت لعصابات المخدرات بالتسلل الى الولايات المتحدة وأزهقت "الكثير من الأرواح"، مجددا عزمه على تشديد سياسة الهجرة، وبناء الجدار الفاصل مع المكسيك.

وقال ترمب "على مدى عقود سمحت الحدود المفتوحة للمخدرات والعصابات بالتفشي في مجتمعاتنا الأكثر ضعفا. لقد سمحت لملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة بمنافسة الأميركيين الأكثر فقراً على الوظائف والأجور. والأسوأ من ذلك أنها أزهقت الكثير من الأرواح البريئة".

"لا يزال هناك الكثير لهزيمة داعش"

وفي موضوع الإرهاب، أكد ترمب أنه تم تحرير معظم الأراضي في سوريا والعراق من داعش، وإنما لا يزال هناك الكثير من العمل لهزيمة التنظيم الإرهابي".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أنا فخور بأن أقول إن التحالف لهزيمة تنظيم #داعش قد حرّر 100% تقريبا من الأراضي التي احتلها هؤلاء القتلة في #العراق وسوريا. ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به. سوف نواصل معركتنا إلى أن يندحر تنظيم داعش بالكامل".

وقال :"سنحاكم الإرهابيين كإرهابيين.. وليس كأسرى حرب"، مؤكداً أنه سيبقي على معتقل #غوانتانامو مفتوحا".

نظام ضريبي جديد

أما على الصعيد الداخلي، فشدد ترمب الساعي خلف دعم الحزبين لتحقيق إنجازات تشريعية، ولاسيما في ملفي الهجرة والبنى التحتية على أهمية "الوحدة التي نحن بحاجة إليها للحصول على نتائج".

وأعلن الرئيس الأميركي عن نظام ضريبي جديد سيدخل حيز التنفيذ الشهر القادم، مشيراً إلى أن التغييرات الضريبية سوف ترفع مداخيل العائلات الأميركية.

ولفت إلى تمكن إدارته من القضاء على ضرائب غير منصفة للأميركيين. مؤكداً أن أحد أعظم أولوياته هي خفض أسعار الأدوية والعقاقير التي تباع بوصفة طبية.

وأعرب عن فخره لتصدير الطاقة للعالم، مؤكداً: "أنهينا الحرب على الطاقة الأميركية". وأوضح "الولايات المتحدة تخلصت من عقود غير عادلة وستكون الصفقات التجارية عادلة".

واقترح الرئيس ترمب خطة استثمارية بقيمة 1,5 تريليون دولار لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

وقال "سوف نبنى طرقات وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجاري مائية جديدة وبراقة في سائر أنحاء البلاد، وسوف نفعل ذلك بقلوب أميركية وسواعد أميركية وعزم أميركي".

وأضاف "أحدثكم عن المستقبل الذي سيكون لنا وعن طبيعة الأمة التي سنكون عليها. نحن جميعا، معا، مثل فريق واحد، شعب واحد وعائلة أميركية واحدة".

كما أكد الرئيس الأميركي أن الدول "المنافسة" للولايات المتحدة "مثل الصين وروسيا" تهدد "مصالحنا واقتصادنا وقيمنا"، مشدداً على أن انتهاج "الضعف إزاءها هو الطريق المحتوم نحو النزاع".