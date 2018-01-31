ترمب يصف قيادة كوريا الشمالية بالـ"منحرفة"

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قيادة كوريا الشمالية "بالمنحرفة" وقال في خطاب الثلاثاء إن سعي بيونغ يانغ لامتلاك صواريخ نووية قد "يهدد قريبا جدا وطننا" وتعهد بحملة متواصلة من الضغط القوي لمنع حدوث ذلك.

وفي أول خطاب له بشأن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، سلطت لهجة ترمب المتشددة الضوء على التوترات المستمرة برغم محادثات في الآونة الأخيرة بين الكوريتين أفضت إلى موافقة بيونغ يانغ على المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر القادم.

وقال "سعي كوريا الشمالية المتهور وراء الصواريخ النووية يمكن أن يهدد وطننا قريبا جدا... نحن نشن حملة من أقصى الضغوط لمنع حدوث ذلك".

وأضاف "لا نحتاج سوى إلى النظر إلى الشخصية المنحرفة للنظام الكوري الشمالي، لنفهم طبيعة الخطر النووي الذي يمكن أن يشكله على أميركا وحلفائنا".