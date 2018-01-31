ما الهدف من زيارة الوفد القطري الضخم إلى واشنطن؟

تحدثت مصادر إعلامية أميركية عن وفد قطري وصل واشنطن لإجراء محادثات في #البيت_الأبيض ويضم مسؤولين على رأسهم وزير الخارجية وأيضا يضم زيري الدفاع والمالية.

وبحسب مصادر فإن المباحثات ستركز على سبل مكافحة الإرهاب، إضافة لبحث التجارة والتعاون بين واشنطن والدوحة.

اللقاء يأتي ضمن الجهود القطرية لاسترضاء الولايات المتحدة في الوقت الذي تعاني فيها الدوحة من مقاطعة الدول الخليجية لها.

ويقول مسؤولون أميركيون إن قطر تحقق تقدماً فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لمكافحة الإرهاب، لكن هناك الكثير من الغموض المتعلق بالقضية.

وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس دعوا خلال اللقاء إلى حل الخلاف القطري-الخليجي، حيث قال تيلرسون "بينما يصل النزاع في الخليج إلى شهره الثامن تبقى الولايات المتحدة قلقة -كما كنا في البداية - فهذا النزاع له آثار سلبية مباشرة اقتصاديا وعسكريا لأطراف النزاع والولايات المتحدة‬".

من جهته يقول جوناثان شانزر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية ونائب مدير البحث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات "لا نعلم إن كانت قطر قد أنجزت شروط التفاهم.. لكن لو قامت قطر بالفعل بتنفيذ مطالب الولايات المتحدة فهذا يعني أنهم لبوا أيضا مطالب الدول العربية المقاطعة، ولكن عندما تقول قطر إنها ترفض الرضوخ لمطالب الدول المقاطعة فمن الواضح أن الدوحة ترفض أيضا مطالب أميركا".

وتأمل قطر أن يؤدي تعاونها مع الولايات المتحدة إلى إقناع واشنطن بالضغط على الدول الخليجية المقاطعة، لكن ذلك لم يحدث لغاية الآن. ويصف شانزر العلاقة بين البلدين بمصطلح frienemies (الأصدقاء الأعداء) خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.

ويتابع "فمن ناحية هناك قاعدة العديد المهمة للأميركيين، لكن من ناحية أخرى #قطر هي مركز لحماس وطالبان وتابعين لتنظيم القاعدة وبعض السوريين المنخرطين بالإرهاب والإخوان المسلمين.. الأمر الذي يساهم في هز الاستقرار المنطقة".

ويشدد شانزر على أن الولايات المتحدة يجب أن تضع المزيد من الضغط على قطر حيث إن #قاعدة_العديد مهمة للدوحة، بسبب افتقادها لجيش حقيقي.‬

وفي محاولة لضغط الولايات المتحدة باتجاه ترسيخ وجودها في قطر وعدت #الدوحة #البنتاغون بأنها ستقوم بتوسيع قاعدة العديد، رغم أنه غير واضح ما إذا كانت وزارة الدفاع تحتاج أو ترغب في ذلك.‬

‫من جهته، يؤكد حسين ابش كبير الزملاء في معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن "الزيارة تعكس الأهمية التي تعول عليها قطر في علاقتها مع واشنطن، حيث إنها الورقة الوحيدة التي بيد قطر ضمن ظروف المقاطعة".

ويضيف ابش أن قطر تكثر من تواصلها مع الأميركيين في الفرعين التنفيذي والتشريعي من خلال ماكينة علاقاتها العامة وعمل اللوبي الخاص بها في واشنطن، وأن هذا يعكس مدى تأثر قطر بالأزمة مقارنة بالدول الأخرى المقاطعة.

ويقول ابش "إن موضوع المقاطعة هو الموضوع الوحيد على أجندتهم، وهذا يشير إلى أن الحل الأكثر احتمالا ليس في صالحهم، والشيء الوحيد الذي قد يساعد قطر ويلعب في صالحها بسبب ضعف موقفها هو الضغط الأميركي".