المحقق مولر يلتقي محامي ترمب السابق خلال أسبوعين

قال مصدر مطلع إن المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، الذي يرأس تحقيقا يبحث مزاعم تشير إلى تدخل روسي في #الانتخابات_الأميركية عام 2016، يعتزم مقابلة مارك كورالو، المتحدث السابق باسم الفريق القانوني للرئيس دونالد #ترمب.

وكان كورالو يمثل فريق المحامين الخارجيين عن ترمب وسط تحقيقات اتحادية وبرلمانية بشأن #روسيا حتى استقال الصيف الماضي، بعد الكشف عن اجتماع بين دونالد ترمب جونيور ابن الرئيس ومجموعة من الروس في يونيو حزيران 2016.

ويحقق مولر في مزاعم وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترمب لترجيح كفة ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال المصدر إن ممثلين عن فريق مولر اتصلوا بفيكتوريا تاونسنج محامية كورالو، وقالوا إنهم يرغبون في إجراء نقاش معه بشأن ظروف رحيله. ومن المتوقع عقد اللقاء خلال أسبوعين.