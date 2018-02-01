تنحي أرفع وأقدم مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية

أعلن #توماس_شانون أحد أرفع موظفي #الخارجية_الأميركية وأكثرهم أقدمية، اليوم الخميس، عن تقاعده المبكر بعد عام بالكامل من إشرافه على انتقال الوزارة إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وسيتقاعد شانون من منصبه كوكيل لوزارة الخارجية للشؤون السياسية بعد 35 عاماً من عمله في الخارجية خدم خلالها أيضا كسفير ووزير خارجية بالوكالة لأسبوعين العام الماضي.

وأدار شانون وزارة الخارجية خلال المرحلة الانتقالية بين رحيل وزير الخارجية السابق جون كيري وتسلم مرشح #ترمب ريكس تيلرسون.

وشانون البالغ 60 عاما، والذي عمل تحت إدارة ستة رؤساء و10 وزراء خارجية، لم يعط في رسالة الوداع التي وجهها إلى زملائه أي انطباع عن استياء سياسي، ووصف قراره بالشخصي و"برغبتي في أن أكون قرب عائلتي والتفكير في حياتي ووضع اتجاه جديد للسنوات المتبقية لي".

وأضاف: "أريد أن أعبّر عن امتناني العميق للوزير والرئيس لشرف الخدمة في المستويات العليا من الوزارة خلال العام الماضي".

وأفاد ستيف غولدشتاين وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية والشؤون العامة أن قرار شانون كان شخصيا وأن وزير الخارجية ريكس #تيلرسون كان ليرحب ببقائه.

وقال: "إنه أمر محزن، لكنه قراره ونحن نحترم هذا القرار"، وذلك خلال حديثه إلى الصحافيين في طائرة تيلرسون الذي توجه في زيارة لأميركا اللاتينية.

وتعاني إدارة ترمب بطأ في إجراء تعيينات للمناصب الرفيعة في وزارة الخارجية، ويشكو العديد من الدبلوماسيين والسفراء في واشنطن من الفوضى التي ترافق إعادة تنظيم الوزارة.

وسيترك خروج شانون ثغرة جديدة في المستويات العليا للدبلوماسية الأميركية حيث تبقى 13 وظيفة لمساعد وزير ووكيل وزارة وعشرات السفراء شاغرة بدون مرشحين.

وأشاد غولدشتاين بشانون وقال إنه كان قيمة لا تقدّر خلال الفترة الانتقالية و"موسوعة متحركة" تمد تيلرسون بالمعلومات خلال الاجتماع الذي كان يعقده حول سياسة الوزارة صباح كل سبت.

وكان شانون قد تعهّد أن يبقى سنة إضافية بعد الفترة الانتقالية ووفي بتعهده وسيبقى يزاول عمله إلى حين اختيار بديل منه.