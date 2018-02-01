واشنطن تمدد "وضع الحماية" للاجئين السوريين 18 شهراً

قالت الحكومة الأميركية، الأربعاء، إنها ستسمح لحوالي 7000 سوري بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا أخرى على الأقل، بموجب وضع الحماية مع احتدام الحرب الأهلية في بلدهم.

ويسمح القرار الأميركي للسوريين بالبقاء حتى 30 من سبتمبر أيلول 2019.

وقالت كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأميركية في بيان "بعد دراسة متأنية للأوضاع على الأرض، قررت أن من الضروري تمديد وضع الحماية المؤقتة بالنسبة للسوريين".

وأضافت "من الواضح أن الأوضاع التي استند إليها تصنيف سوريا لا تزال قائمة، وبالتالي فإن القانون يكفل التمديد".

ولم تصل الإدارة الأميركية إلى حد إعادة تصنيف وضع #سوريا مرة أخرى وهو ما يعني أن القرار سيفيد فقط السوريين الموجودين في #الولايات_المتحدة منذ 2016 أو ما قبله.