تحذير ديمقراطي لترمب من إقالة محقق "التدخل الروسي"

حذر المسؤولون في المعارضة الديمقراطية الرئيس دونالد ترمب الجمعة من اتخاذ موضوع نشر المذكرة التي تنتقد الإف بي آي ذريعة لإقالة المسؤولين الرئيسيين في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال قادة الديمقراطيين في الكونغرس في رسالة إلى ترمب إن "إقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثاني في وزارة العدل) ومسؤولين في وزارة العدل أو بوب مولر (المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي) يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة"، منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

واعتبروا أن مثل هذه الأساليب ستشكل "عرقلة للعدالة".

وفي وقت سابق الجمعة، وافق ترمب على رفع السرية عن مذكرة أعدها جمهوريون في الكونغرس توجه انتقادات إلى أساليب الإف بي آي خلال تحقيق مع أحد أفراد فريق حملته الانتخابية في 2016.

وكتب الرئيس الأميركي على موقع تويتر أن "أكبر المسؤولين والمحققين في الإف بي آي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين".

وتخشى المعارضة الديمقراطية أن يستغل ترمب هذه المذكرة للتشكيك في مجمل التحقيق حول احتمال تواطؤ فريقه الانتخابي مع روسيا.

ويقود هذا التحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي عينته وزارة العدل.