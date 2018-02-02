ترمب يتهم وزارة العدل وFBI بالانحياز للديمقراطيين

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي FBI" بالانحياز لخصومه الديمقراطيين، و"بتسييس" التحقيقات لصالحهم.

وقال ترمب في تغريدة، إن "كبار مسؤولي ومحققي اف بي آي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المقدسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين"، لكن بدون توضيح الفترة التي يشير إليها.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف ترمب: "هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة"، مشيداً من جهة أخرى بعمل عملاء "رائعين" عارضوا المسؤولين عنهم.

وكان ترمب من عين وزير العدل الحالي جيف سيشنز ومدير الـ"اف بي آي" كريستوفر راي، وهذا الأخير بدلاً من جيمس كومي الذي أقاله الرئيس العام الماضي.

ويأتي هذا الاتهام للشرطة الفيدرالية وهو أمر نادر من قبل رئيس أميركي في الوقت الذي يستعد فيه ترمب لإعطاء الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية أعدها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري كيفن نونيس تشكك في أداء مكتب التحقيقات.

وكان أعضاء ديمقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ عارضوا المذكرة التي تم إعدادها انطلاقاً من معلومات سرية.

وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترمب أن يجيز نشرها هي أن "الاف بي آي" استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت على عضو في الفريق الانتخابي لترمب في العام 2016 في ما يشكل استغلالاً للسلطة بحسب الجمهوريين.

إلا أن الديمقراطيين يشعرون بالقلق من سعي الحكومة إلى تسييس المعلومات الاستخباراتية ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.