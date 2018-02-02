ماتيس: قلقون من استخدام الأسد لغاز السارين ونحقق في ذلك

قال وزير الدفاع الأميركي #جيم_ماتيس، اليوم الجمعة، إنه لم ير دليلا حتى الآن على استخدام النظام السوري #غاز_السارين، لكن الولايات المتحدة تدرس تقارير بشأن استخدامه وتشعر بالقلق إزاء ذلك.

وأضاف ماتيس في تصريحات للصحافيين، أن #النظام_السوري ستخدم #غاز_الكلور مرارا كسلاح.

وقال "نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين. لا أملك الدليل، ما أقوله هو أن جماعات أخرى على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين قالوا إن غاز السارين قد استخدم، لذلك نحن نبحث عن أدلة".

وكان مسؤول أميركي كبير أعلن، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد شن ضربات عسكرية في سوريا، بعد اتهامات بحصول هجمات كيمياوية جديدة في البلاد.

وقال المسؤول إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم داعش "يواصلان استخدام الأسلحة الكيمياوية"، فيما قال مسؤول ثان، إن الرئيس الأميركي "لا يستبعد أي" خيار، وإن "استخدام القوة العسكرية يتم بحثه على الدوام".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير عن هجمات جديدة بالسارين والكلور، بينها معلومات لم يتم التأكد منها حتى الآن عن هجوم كيمياوي على مدينة دوما المحاصرة في شرق دمشق.

وقال أحد المسؤولين إن "الرئيس (الأميركي) لا يستبعد شيئاً".