ترمب: المذكرة بشأن FBI برأتني تماماً

أكد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، السبت، أن المذكرة التي تنتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" والتي كتبها جمهوريو الكونغرس ونشروها، تبرئه في التحقيق الروسي الذي وصفه بأنه "اضطهاد".

وكتب الرئيس تغريدة لم يستخدم فيها صيغة المتكلم، وجاء فيها أن "المذكرة تبرئ تماما "ترمب" في التحقيق، لكن الاضطهاد الروسي مستمر إلى ما لا نهاية".

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2018

وأضاف: "بعد سنة من البحث المستمر الذي لم يسفر عن أي نتيجة، فإن تهمة التواطؤ قد سقطت"، موضحاً أن القضاء لم يواجه أيضا أي "عقبة".

وخلص ترمب إلى القول إن متابعة التحقيق "عار على أميركا"، مواصلاً من خلال هذه الكلمات التشكيك في نزاهة كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيق الفيدرالي.

وتعرض المذكرة التي رفع الرئيس السرية عنها خلافاً لرأي الشرطة الفيدرالية، تجاوزاً ارتكبه الـ #اف_بي_آي من خلال التنصت على عضو سابق في فريق الحملة الجمهورية قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وعبر سماحه بنشر الوثيقة "المجتزأة"، حسب ما يصفها خبراء مستقلون، تسبب ترمب لنفسه بانتقادات المعارضة الديمقراطية التي باتت تلوح بشبح أزمة دستورية.