مدير FBI بعد نشر وثيقة تنتقد الوكالة: الكلام رخيص

دعا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "اف بي آي" #كريس_راي موظفيه، الجمعة، إلى عدم الاكتراث بهجوم الرئيس دونالد ترمب والجمهوريين في الكونغرس، على استقلالية الوكالة، وتعهّد بالدفاع عنها.

وقال راي في رسالة داخلية لموظفي الـ #اف_بي_آي البالغ عددهم 35 ألف شخص: "الكلام رخيص، العمل الذي قمتم به هو ما سيصمد".

وأضاف: "عانيتم جميعا في الأشهر التسعة الماضية، وأعلم أن أقل ما يقال إن الوضع غالبا ما كان مقلقاً. والأيام القليلة الماضية لم تسهم في تهدئة تلك المياه". وتابع: "دعوني أكن واضحا: إنني ملتزم بالكامل بمهمتنا. أنا معكم".

وكان #ترمب وافق في وقت سابق، الجمعة، على نشر مذكرة للجمهوريين في الكونغرس تتهم مكتب الـ"اف بي آي" بالانحياز في تحقيقاته بشأن تدخل روسي مفترض في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكتب ترمب في تغريدة قبيل نشر المذكرة، إن "القيادة العليا والمحققين في الأف بي آي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المقدسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين، وهو ما كان لا يمكن التفكير به قبل مدة قصيرة".

وأثار رفع السرية عن المذكرة القلق من احتمال إجبار راي على الاستقالة من الوكالة بعد ستة أشهر فقط على تعيينه من قبل ترمب الذي كان قد أقال سلفه جيمس #كومي في ايار/مايو الماضي.

ولم تتضمن رسالة راي أي إشارة مباشرة إلى المذكرة أو إلى تعليقات ترمب، كما لم تلمح إلى نيته الاستقالة.

وأشاد راي بالنزاهة العالية للوكالة وأخلاقيات العمل والاحترافية التي "لا تضاهى في أي مكان في العالم". وكتب: "نتكلم بعملنا. كل قضية على حدة، وكل عمل استخباراتي على حدة، وكل قرار على حدة".

وأضاف: "نواصل تركيزنا على القيام بعمل رائع حتى وإن لم يكن سهلا، لأننا نؤمن بالاف بي آي".