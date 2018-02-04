شاهد.. تصادم قطارين في أميركا وجرح 70 راكباً

قتل شخصان وجرح 70 آخرون الأحد في اصطدام بين قطارين يقل أحدهما 147 راكبا والثاني بضائع في #ولاية_كارولاينا الجنوبية بجنوب شرق الولايات المتحدة، كما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن أحد القطارين كان متوجها من #نيويورك إلى ميامي واصطدم بقطار آخر للشحن ثم خرج عن سكته في بلدة كايس بالقرب من مدينة كولومبيا عاصمة كارولاينا الجنوبية عند الساعة 02,30 الأحد. وأوضحت أنه تم إخراج جميع الركاب من القطار.

وتحدثت الشرطة عن تسرب حوالي عشرين ألف لتر من المحروقات بسبب الحادث.

في حين قالت شركة السكك الحديد "امتراك" إن القاطرة ومقطورات الركاب خرجت عن السكة، موضحة أن القطار كان يقل 139 مسافراً وثمانية من موظفي الشركة.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من حادث قطار كان يسافر فيه أعضاء جمهوريون في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب بول راين.