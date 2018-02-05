ترمب يتهم ديمقراطيا في مجلس النواب بتسريب معلومات

اتهم الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الاثنين، النائب #آدم_شيف، كبير الديمقراطيين في #لجنة_المخابرات بمجلس النواب بتسريب معلومات "سرية".

وتجري تلك اللجنة أحد التحقيقات المتعددة في مزاعم #التدخل_الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وكرر ترمب مرارا نفيه لوجود أي تواطؤ منه أو من حملته الانتخابية مع روسيا.



وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "آدم (شيف) يترك جلسات الاستماع المغلقة باللجنة ليسرب معلومات سرية بشكل غير قانوني. يجب إيقافه".

Little Adam Schiff, who is desperate to run for higher office, is one of the biggest liars and leakers in Washington, right up there with Comey, Warner, Brennan and Clapper! Adam leaves closed committee hearings to illegally leak confidential information. Must be stopped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018





ونشرت لجنة المخابرات في مجلس النواب الجمعة مذكرة تزعم أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) و #وزارة_العدل متحيزان ضد ترمب في أجزاء من التحقيقات.



ويقول ترمب إن تلك المذكرة تبرئ ساحته، فيما يرى منتقدوها أنها تجاهلت معلومات حيوية. ويسعى الديمقراطيون لنشر تفنيد للمذكرة.



وقلل بعض المشرعين الجمهوريين من أهمية المذكرة وقالوا إن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر يجب أن يستمر.